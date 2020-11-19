В Госдуме рассмотрят законопроект о блокировке иностранных интернет-платформ

В Госдуму внесен законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ.

Авторы документа - депутаты комитета по информполитике во главе с Александром Хинштейном и Сергеем Боярским, а также членом Совфеда Алексеем Пушковым.

В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.

Законопроект вводит статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Информационному ресурсу будут грозить санкции за цензуру против россиян и СМИ по признаку национальности, профессии, религии или из-за санкций против РФ и ограничения доступа к общественно значимой информации на территории РФ.

Авторы не скрывают свои цели: санкции могут быть введены в отношении Twitter, Facebook и Youtube, пишет Regnum.

Как пояснил депутат Госдумы Евгений Ревенко, законопроект является ответной мерой на ту цензуру, которая давно и негласно введена против российских журналистов на иностранных интернет-платформах.

Напомним, недавно Роскомнадзор предостерегал российские СМИ от работы с YouTube. Вместо этого регулятор рекомендует размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний.

Накануне ведомство направило официальное обращение в адрес видеохостинга, возмутившись тем, что с октября материалы канала "Соловьев Live" не попадают в раздел "В тренде" YouTube, хотя ранее это происходило регулярно.

Ранее "Царьград" направил в Роскомнадзор обращение, касающееся неправомерной блокировки администрацией видеохостинга. В ответ РКН признал, что в настоящее время российским законодательством не предусмотрен механизм защиты пользователей от неправомерного удаления (блокировки) владельцами информационных ресурсов.