Роскомнадзор потребовал от Google вернуть Соловьева в "тренды" YouTube

Роскомнадзор потребовал вернуть передачи Владимира Соловьева в "тренды" Ютюба. Ведомство направило официальное обращение в адрес видеохостинга, а точнее - компании Google LCC.

РКН возмущен, что с октября материалы канала "Соловьев Live" не попадают в раздел "В тренде" YouTube, хотя ранее это происходило регулярно.

"Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории", - сказано в обращении.

Напомним, недавно Роскомнадзор предостерег российские СМИ от работы с YouTube. Вместо этого регулятор рекомендует размещать видеоматериалы на платформах отечественных интернет-компаний.