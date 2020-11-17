"Безболезненного урегулирования не получилось". Качканарским буддистам не удалось договориться с "Евразом" и областью

"Евраз" решил расторгнуть соглашение с уральскими буддистами из общины "Шедруб Линг". Об этом по итогам сегодняшнего совещания у вице-губернатора Сергея Бидонько рассказал представитель общины Семен Загородний.

"Мы с сожалением сообщаем о решении со стороны "Евраза" расторгнуть "Соглашение о намерениях" (от 18.10.2019). Сохранение культовых сооружений "Шедруб Линга", в частности первой на Урале буддийской ступы, по-прежнему остаётся приоритетной задачей для нас. Однако в тексте Соглашения "Евраз" обязуется "не инициировать снос" религиозных объектов (изначальный список которых был урезан) только в течение трёх лет", - отметил он.

По словам Загороднего, "безболезненного урегулирования не получилось".

"К настоящему моменту община решила вести дальнейшее общение с "Евразом" и аппаратом вице-губернатора в форме открытой переписки, что поможет исключить устные обещания и угрозы из диалога. Мы продолжим искать способы сохранения религиозных объектов "Шедруб Линга" и будем дальше вести свою уставную деятельность в посёлке Косья", - говорится в сообщении.

Представитель общины добавил, что представители "Евраза" и ЧОП выступили не в качестве наблюдателей за состоянием культовых объектов. "Они именуют организацию "сектой", проигнорировали "приём-передачу" религиозных сооружений, чтобы 10 ноября прийти и составить бумагу о невыполнении общиной дополнительного соглашения", - поделился Загородний.

Напомним, перенос монастыря понадобился для разработки Собственно-Качканарского месторождения "Евраза". Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько обещал, что строения будут перенесены на безопасное место от зоны развития Качканарского ГОКа, к этому участку будет организована дорога, а "Шедруб Линг" помогут найти средства и возвести хозяйственные и религиозные постройки.

В октябре прошлого года между властями и буддистами было подписано соответствующее соглашение. Однако сами буддисты заявляли, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов.

Предполагалось, что члены общины покинут монастырь до 1 ноября этого года, однако они до сих пор не сделали этого. Сотрудниками "Евраза" был составлен соответствующий акт.

Свердловские власти рассчитывали, что вопрос о переносе буддийского монастыря с горы Качканар будет окончательно закрыт в 2020 году.