"Вопрос остается открытым". Уральские буддисты наотрез отказались покидать гору Качканар

На Среднем Урале буддисты из общины "Шедруб Линг" отказались покидать гору Качканар.

Напомним, перенос монастыря понадобился для разработки Собственно-Качканарского месторождения "Евраза". Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько обещал, что строения будут перенесены на безопасное место от зоны развития Качканарского ГОКа, к этому участку будет организована дорога, а "Шедруб Линг" помогут найти средства и возвести хозяйственные и религиозные постройки.

В октябре прошлого года между властями и буддистами было подписано соответствующее соглашение. Однако сами буддисты заявляли, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов.

Предполагалось, что члены общины покинут монастырь до 1 ноября этого года, однако они до сих пор не сделали этого. Сотрудниками "Евраза" был составлен соответствующий акт.

Как рассказал Накануне.RU представитель "Шедруб Линг" Семен Загородний, данный вопрос по-прежнему остается открытым.

"Сегодня вечером состоится совещание у вице-губернатора", - отметил он.

Напомним, свердловские власти рассчитывали, что вопрос о переносе буддийского монастыря с горы Качканар будет окончательно закрыт в 2020 году.