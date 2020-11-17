17 Ноября 2020
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гора качканар монастырь шадтчуплинг (2018) | Фото: Накануне.ru

"Вопрос остается открытым". Уральские буддисты наотрез отказались покидать гору Качканар

На Среднем Урале буддисты из общины "Шедруб Линг" отказались покидать гору Качканар.

Напомним, перенос монастыря понадобился для разработки Собственно-Качканарского месторождения "Евраза". Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько обещал, что строения будут перенесены на безопасное место от зоны развития Качканарского ГОКа, к этому участку будет организована дорога, а "Шедруб Линг" помогут найти средства и возвести хозяйственные и религиозные постройки.

В октябре прошлого года между властями и буддистами было подписано соответствующее соглашение. Однако сами буддисты заявляли, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов.

гора качканар монастырь шадтчуплинг(2018)|Фото: Накануне.ru

Предполагалось, что члены общины покинут монастырь до 1 ноября этого года, однако они до сих пор не сделали этого. Сотрудниками "Евраза" был составлен соответствующий акт.

Как рассказал Накануне.RU представитель "Шедруб Линг" Семен Загородний, данный вопрос по-прежнему остается открытым.

"Сегодня вечером состоится совещание у вице-губернатора", - отметил он.

Напомним, свердловские власти рассчитывали, что вопрос о переносе буддийского монастыря с горы Качканар будет окончательно закрыт в 2020 году.

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"Вопрос остается открытым". Уральские буддисты наотрез отказались покидать гору Качканар

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Теги: буддисты, Качканар, община, совещание



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