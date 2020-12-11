Буддисты с горы Качканар обратились к губернатору региона за помощью

Религиозная община "Путь Будды" в лице председателя МБРО Семена Загороднего обратилась к губер6натору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой помочь урегулировать конфликт на горе Качканар. Открытое письмо опубликовано в официальной группе общины ВКонтакте.

"Существование Шедруб Линга затрагивает интересы тысяч людей. Подтверждением этому служат подписи, собранные в защиту комплекса с его первыми на Урале буддийскими ступами и статуей Будды, - написано в обращении. - Однако община Шедруб Линга столкнулась с противодействием со стороны представителей управления ЕВРАЗ КГОК, которые могли бы включить вопрос о сохранении и развитии комплекса в круг своих интересов, но делают обратное".

По словам буддистов, сегодняшнее соглашение о компромиссном решении ситуации реализовывается слишком однобоко, что напрямую ограничивает представителей общины в исполнении религиозных потребностей. При этом дополнительное соглашение только усугубило и без того прохладные отношения монахов и мирян Шедруб Линга и ЕВРАЗ КГОК.

"Фактически, мы можем утверждать, что Дополнительное соглашение от 12.10.20 было намеренно составлено таким образом, что из него были частично вычеркнуты/не включены дни проведения ритуалов и служб, на момент переговоров в согласовании дат нам было отказано", - написано в обращении.

В связи с этим буддисты попросили Евгения Куйвашева обеспечить возможность дежурства в Шедруб Линге и постоянный доступ ограниченному числу представителей общины. Помимо этого разрешить посещение комплекса не только в выходные, но и в общепраздничные дни, но самое главное – закрепить за Шедруб Линг официальный статус религиозного сооружения. По мнению самих представителей общины, это должно поспособствовать их мирному сосуществованию с представителей управления ЕВРАЗ КГОК на основании уже имеющегося Соглашения.

Буддисты считают, что разработка горы никоим образом не отражается на работе религиозного комплекса. Как заявил Семен Загородний, первая очередь СКМ находится на безопасном расстоянии, это подтверждает уже произведенный взрыв 26.11.2020. После него якобы не последовало каких-либо разрушений на участке комплекса. В будущем же, при приближении карьера на опасные 500 м., дежурные из участников в соотвествии с графиком будут покидать храм на время взрывов, "как это всегда делают работники карьеров на КГОК".

"Мы уверены, что вышеназванные предложения, призванные урегулировать конфликт, найдут понимание у всех сторон", - заключается в письме.

Напомним, что к главе региона не так давно обратились и жители Качканара, которые напротив выступали за уход общины. Позже буддисты прокомментировали появившуюся в Сети петицию с критикой в их адрес.