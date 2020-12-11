11 Декабря 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Сергей Бидонько (2020) | Фото: Накануне.RU

«Это очень некорректно и неправильно!»: свердловский вице – губернатор отреагировал на письмо качканарских буддистов Куйвашеву

Политический вице – губернатор Свердловской области Сергей Бидонько отреагировал на письмо религиозной общины  "Путь Будды" к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой урегулировать конфликт на горе Качканар. Как рассказал высокопоставленный чиновник в беседе с Накануне.RU абсолютно неверно выдвигать новые условия после подписанного соглашения с компанией ЕВРАЗ.

"Пусть выполняют уже действующее соглашение. Там все прописано. Выдвижение новых условий после подписания договоренности и получения уже всего, что им было положено в виде финансов выглядит не очень корректно и неправильно", - сказал Бидонько.

Напомним, что по словам буддистов, сегодняшнее соглашение о компромиссном решении ситуации реализовывается слишком однобоко, что напрямую ограничивает представителей общины в исполнении религиозных потребностей. При этом дополнительное соглашение только усугубило и без того прохладные отношения монахов и мирян Шедруб Линга и ЕВРАЗ КГОК.

"Фактически, мы можем утверждать, что Дополнительное соглашение от 12.10.20 было намеренно составлено таким образом, что из него были частично вычеркнуты/не включены дни проведения ритуалов и служб, на момент переговоров в согласовании дат нам было отказано", - написано в обращении.

Также буддисты жалуются на противодействия со стороны управления «ЕВРАЗа».

"Существование Шедруб Линга затрагивает интересы тысяч людей. Подтверждением этому служат подписи, собранные в защиту комплекса с его первыми на Урале буддийскими ступами и статуей Будды, - написано в обращении. - Однако община Шедруб Линга столкнулась с противодействием со стороны представителей управления ЕВРАЗ КГОК, которые могли бы включить вопрос о сохранении и развитии комплекса в круг своих интересов, но делают обратное", - гласит текст обращения.

Напомним, что к главе региона не так давно обратились и жители Качканара, которые напротив выступали за уход общины. Позже буддисты прокомментировали появившуюся в Сети петицию с критикой в их адрес.

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«Это очень некорректно и неправильно!»: свердловский вице – губернатор отреагировал на письмо качканарских буддистов Куйвашеву

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Теги: Буддисты, Качканар, Куйвашев, открытое письмо, Бидонько, конфликт, ЕВРАЗ



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