Вице-губернатор Бидонько о судьбе буддистской общины: Закон на стороне "Евраза"

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько разъяснил позицию областных властей по поводу сохранения буддистской общины "Шедруб Линг". Он напомнил, что "Евраз", планирующий разрабатывать гору, где расположены религиозные объекты общины, является для региона системообразующим предприятием, на стороне которого закон.

"Мы с самого начала развития этой ситуации старались найти компромисс: с одной стороны, для нас очень важно, чтобы представителям всех конфессий было комфортно в регионе, с другой, Евраз КГОК – одно из наших системообразующих предприятий, от работы которого зависят жизни тысяч семей. Поэтому соглашение, по которому мы выделяли общине землю, приводили в порядок дорогу, а "Евразом" предоставлялись значительные средства для переезда при сохранении регулярного доступа к объектам поклонения, и с которым, между прочим, представители общины согласились, является сегодня единственным оптимальным вариантом", - отметил чиновник.

Он призвал стороны не опираться на эмоции и вернуться к диалогу.

"Стоит помнить, что закон полностью на стороне "Евраза" – есть соответствующие решения суда. Деньги были отданы еще год назад, участок с сентября находится фактически у общины. Это подтверждено документами. Соответственно, аргументы, которые звучат, что им что-то вовремя не дали, что они не успели переехать – это просто отговорки и затягивание времени. Я понимаю так: есть соглашение, тебе всё сделали, и ты должен выполнить свои обязательства. Если не выполняешь и не возвращаешь деньги и землю этому тоже есть какая-то правовая квалификация. А соглашение, конечно же, не может работать в интересах лишь одной из трёх сторон. Официально соглашение пока никто не разрывал, есть только эмоциональные высказывания руководства общины. Мы рассчитываем, что все участники процесса вернутся к конструктивному диалогу", - считает Бидонько.

Напомним, накануне представители общины заявили, что "Евраз"намерен разорвать соглашение, по которому часть объектов на горе удастся сохранить, правда, не более чем на три года. Также буддисты пожаловались, что выделение земли для переезда общины сильно затянулось, а передача объектов поклонения проходит напряженно и не укладывается в сроки соглашения.

Перенос монастыря понадобился для разработки Собственно-Качканарского месторождения "Евраза". Ранее вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько обещал, что строения будут перенесены на безопасное место от зоны развития Качканарского ГОКа, к этому участку будет организована дорога, а "Шедруб Линг" помогут найти средства и возвести хозяйственные и религиозные постройки.

В октябре прошлого года между властями и буддистами было подписано соответствующее соглашение. Однако сами буддисты заявляли, что в документе о переносе монастыря не указаны конкретные способы сохранения культовых объектов.

Предполагалось, что члены общины покинут монастырь до 1 ноября этого года, однако они до сих пор не сделали этого. Сотрудниками "Евраза" был составлен соответствующий акт.

Свердловские власти рассчитывали, что вопрос о переносе буддийского монастыря с горы Качканар будет окончательно закрыт в 2020 году.