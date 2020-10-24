На Среднем Урале 273 новых случая COVID-19 и три смерти от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки выявлено 273 новых случая коронавируса. Большинство из них – 149 – приходится на Екатеринбург, хотя остальные населенные пункты вместе взятые уже догоняют столицу.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Артемовского, Асбеста, Артинского городского округа, Алапаевска и Алапаевского района, Богдановича, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, ЗАТО Свободный, Кушвы, Красноуральска, Каменска-Уральского и Каменского района, Красноуфимского района, Краснотурьинска, Нижней Туры, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Рефтинского, Сухого Лога, Среднеуральска, Тавдинского городского округа.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 34 225, передает региональный оперштаб.

Состояние 215 госпитализированных оценивается как тяжелое, 184 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 102 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 742. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 253 человека. Общее число выписанных достигло 26 354.

За сутки зарегистрировано три случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев смерти – 736.