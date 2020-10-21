На подготовку Екатеринбурга к 300-летию потратят 247 млрд рублей

На подготовку к 300-летию уральской столицы, которое состоится в 2023 году, потратят более 247 млрд руб. Так 94,2 млрд возьмут из внебюджетных источников финансирования (38%), из федерального бюджета будут взяты 35% средств - 87,8 млрд. Из областной казны будут выделены 19,7 млрд руб., что составит 8% от общей суммы. Бюджет города потратит на подготовку к торжеству тоже 19,7 млрд руб. Оргкомитет подготовки возглавил свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Как передает корреспондент Накануне.RU, о ходе подготовки к мероприятию перед депутатами Екатеринбургской городской думы отчитался начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин.

Под эгидой подготовки к 300-летию завершено строительство "Эрмитажа-Урал". К сентябрю объект был готов на 90%, достроено хранилище картин музейного комплекса. Филиал петербургской сокровищницы культуры откроют в апреле 2021 года.

Изменит свой облик Литературный квартал Екатеринбурга. В настоящий момент ведется разработка концепции перестроек. Городские власти обещают, что преобразится и территория вокруг Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. В данный момент ведется поиск инвесторов.

Не оставят без внимания дороги и мосты. Так, будет проведен демонтаж старой части моста на Челюскинцев. Жителей Вторчермета обрадует ремонт 2-й Новосибирской улицы и улицы Умельцев. Работы завершат к 2023 году.

Также к 2021 году городские власти пообещали ремонт трех школ и двух детских садов. Помимо прочего компания УГМК спроектирует обновление школы "Арт-Этюд".

Утверждена концепция музея тружеников тыла. К 300-летию города приурочат также окончание благоустройства парка Зеленая роща. Благоустройство парка 22 съезда завершится в 4 квартале 2021 года. Реставрацию Фабрики кухни УЗТМ Бульвара культуры тоже пообещали закончить в 2021 году.

Также городские власти проведут обновление дома Ошуркова, находящегося на улице Чапаева.

А вот проработка долгожданной второй ветки метро ведется вяло. В настоящий момент, по заверениям представителя департамента экономики, специалисты работают над экономической целесообразностью проекта.