Экипаж МКС увеличился до шести человек – "Союз" успешно долетел до станции

Экипаж корабля "Союз МС-17" успешно долетел до МКС, открыл переходные люки и встретился с членами текущей экспедиции.

Читайте также: Стартующий к МКС экипаж возьмет с собой оборудование для поиска места утечки воздуха

После открытия люков экипаж в составе шести человек: космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера, Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди и Кэтлин Рубинс. Для Сергея Рыжикова и Кэтлин Рубинс это уже не первая космическая "командировка" на околоземную орбиту, а вот для Сергея Кудь-Сверчкова — дебютный полет, отметили в Роскосмосе.

Планируемая продолжительность полета экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17" — 177 суток. В программе новой длительной экспедиции — научно-прикладные исследования и эксперименты, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями. В соответствии с программой полета запланировано выполнение более полусотни экспериментов, четыре из которых будут новыми, а также выходы в открытый космос по российской программе. Космический корабль сегодня доставил 173 кг полезных грузов: укладки для проведения научных экспериментов и медико-биологических исследований, расходное оборудование и комплект фотоаппаратуры, средства гигиены и личные вещи космонавтов, а также стандартные рационы питания и 10 кг свежих продуктов.

На 22 октября 2020 года запланировано возвращение экипажа транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем МКС-63 в составе Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и Кристофера Кэссиди. Кроме того, в ноябре запланирован запуск миссии SpaceX Crew-1 — к экипажу экспедиции МКС-64 присоединятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и Соити Ногути.

Как сообщало Накануне.RU, нынешний полет "Союза" - первый случай применения двухвитковой схемы полета для пилотируемых кораблей. Кроме того, поставлен новый рекорд по полетам к МКС - общее время от запуска до стыковки составило 3 часа и 3 минуты. Обычно полет кораблей занимает около шести часов. Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю "Прогресс МС-15", которому понадобилось 3 часа и 18 минут.