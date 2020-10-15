15 Октября 2020
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Наука и техника В России
(2004) |

Экипаж на МКС нашел предполагаемое место утечки воздуха

Космонавты нашли возможное место утечки воздуха в переходном отсеке российского модуля "Звезда" Международной космической станции. Об этом сообщил российский космонавт Анатолий Иванишин Центру управления полетами (ЦУП).

В свою очередь ЦУП предложил заклеить скотчем предполагаемое место негерметичности. Также космонавтов попросили прислать фото и видео возможного места утечки, передает ТАСС.

Напомним, накануне экипаж корабля "Союз МС-17" успешно долетел до МКС, открыл переходные люки и встретился с членами текущей экспедиции.

Сообщалось, что на МКС доставлено оборудование, с помощью которого предполагается ликвидировать утечку воздуха, которая уже несколько недель происходит на МКС. Поочередно изолируясь в разных модулях, экипаж выяснил, где она находится - в служебном модуле "Звезда", в котором сосредоточена научная аппаратура. Космонавты пытались залепить место утечки скотчем, но это не помогло. Причиной возникновения утечки может быть космический мусор или микрометеорит.

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Экипаж на МКС нашел предполагаемое место утечки воздуха

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Теги: мкс, космонавты, утечка воздуха



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