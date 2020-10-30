Трещина в российском модуле МКС могла возникнуть из-за внешнего удара

Космонавт Сергей Рыжиков назвал возможной причиной появления трещины на Международной космической станции (МКС) удар с внешней стороны.

Во время переговоров с центром управления полетами Рыжиков обратил внимание, что трещина в российском модуле "Звезда" меняет цвет в центре, пишет Regnum.

Космонавты предложили осмотреть этот участок снаружи, но для осмотра придется снимать экранно-вакуумную изоляцию.

Ранее новый экипаж МКС доставил на станцию оборудование, с помощью которого предполагается ликвидировать утечку воздуха. Поочередно изолируясь в разных модулях, экипаж выяснил, где она находится - в служебном модуле "Звезда", в котором сосредоточена научная аппаратура. Космонавты пытались залепить место утечки скотчем, но это не помогло. Причиной возникновения утечки может быть космический мусор или микрометеорит.