Союз МС-17 успешно выведен на орбиту

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" успешно стартовала с космодрома Байконур к МКС. Корабль выведен на орбиту и через несколько часов пристыкуется к Международной космической станции.

На борту "Союза" находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Кроме того, на станцию отправляется оборудование, с помощью которого предполагается ликвидировать утечку воздуха, которая уже несколько недель происходит на МКС. Поочередно изолируясь в разных модулях, экипаж выяснил, где она находится - в служебном модуле "Звезда", в котором сосредоточена научная аппаратура. Космонавты пытались залепить место утечки скотчем, но это не помогло. Причиной возникновения утечки может быть космический мусор или микрометеорит.