"Союз МС-17" установил рекорд по скорости доставки экипажа на МКС

Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-17" пристыковался к модулю "Рассвет" российского сегмента Международной космической станции.

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, это первый случай применения двухвитковой схемы полета для пилотируемых кораблей.

Кроме того, поставлен новый рекорд по полетам в МКС - общее время от запуска до стыковки "Союза МС-17" составило 3 часа и 3 минуты. Обычно полет кораблей занимает около шести часов. Предыдущий рекорд принадлежит грузовому кораблю "Прогресс МС-15", которому понадобилось 3 часа и 18 минут.

Ранее сегодня ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" успешно стартовала с космодрома Байконур к МКС.

На борту "Союза" находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Кроме того, на станцию отправляется оборудование, с помощью которого предполагается ликвидировать утечку воздуха, которая уже несколько недель происходит на МКС.