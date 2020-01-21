В Ревде пройдет новый опрос о судьбе памятника Ленину

В субботу, 1 февраля, в Ревде пройдет новый опрос о судьбе памятника Владимиру Ленину на площади Победы. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

По его данным, на общенародное голосование предлагается вынести два варианта: "Площадь Победы с памятником В.И. Ленину и фонтаном" либо "Площадь Победы с фонтаном, а памятник В.И. Ленину переносится в сквер на улице Ленина".

Как уточнил Ивачев, голосование пройдет очно на 16 избирательных участках, принять участие в нем смогут только жители Ревды.

Напомним, ранее опрос жителей показал, что большинство выступает за реконструкцию площади Победы с сохранением монумента Ленину. Однако гордума отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника, после чего в Ревде прошло несколько митингов.

На днях ситуацию с памятником прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.