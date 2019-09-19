"Захватили, как какого-нибудь террориста": первые подробности задержания якутского шамана

Появляются первые подробности задержания якутского шамана Александра Габышева.

Сначала с видеообращением выступил забайкальский блогер, известный в YouTube как Лёха Кочегар, а позже появилось видео попутчиков шамана, бывших непосредственными свидетелями задержания.

Они рассказали, что силовики с оружием прибыли на нескольких машинах к лагерю около пяти часов утра, перекрыли трассу, вошли в лагерь и направились прямо к палатке шамана, повалили его на землю, загрузили в машину.

"Мы спрашивали "Кто старший"? Ничего не объясняя, сели в машины и молча, никаких документов никто не показывал, никаких решений по громкоговорителю не объявлял, фактически прошла спецоперация, как при задержании террористов или преступников", – отмечают очевидцы.

Кроме того, силовики увезли тележку, с которой передвигался Александр Габышев.





Якутский шаман направлялся в Москву, чтобы, по его выражению, якобы "изгнать дьявола из Кремля". Он без особых проблем прошёл Якутию и Забайкальский край. На границе с Бурятией его попытались остановить местные шаманы из центра "Тэнгри", однако это им не удалось.

Задержания попутчиков Габышева спровоцировали народный сход в центре Улан-Удэ, переросший в многодневное стояние на площади. Власти расценили это как незаконный митинг, после чего силовики задержали его предполагаемых организаторов. Правомерность методов этого задержания, когда правоохранители топорами разбивали машины и вытаскивали оттуда людей, до сих пор вызывает вопросы.

Покинуть территорию республики у Габышева не получилось – сообщается, что он был задержан за 20 км от границы с Иркутской областью. Вероятно, его задержание также проводили силовики из Бурятии. Глава региона Алексей Цыденов опубликовал ранним утром в соцсети короткий пост: "По-моему, нам всем надо немного притормозить". Связано ли это с якутским шаманом – неизвестно, однако многие из комментаторов призвали освободить его и других заключённых.