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шаман Александр Габышев (2019) | Фото: youtube.com

Полиция вновь задержала идущего на Москву шамана Габышева

Полицейские задержали в Якутии шамана Александра Габышева, который продолжил свой пеший поход в Москву.

Об этом заявил координатор правозащитной организации Алексей Прянишников.

Сотрудники полиции преградили путь Габышеву служебными автомобилями, посадили в один из них и увезли, передает Regnum.

При этом Прянишников ранее сообщил, что сотрудники полиции разыскивали Габышева по месту жительства в Якутске, чтобы передать ему повестку для проведения следственных действий.

В октябре сообщалось, что якутский шаман решил продолжить поход в Москву, который изначально затевался с целью "изгнания дьявола из Кремля".

По его словам, вне зависимости от судебных результатов, "план - идти на Москву и закончить поход в 2021 году". При этом он отметил, что восстановит маршрут с того места, где его задержали.

Напомним, шедшего в Москву Габышева задержали 19 сентября на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым.

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Полиция вновь задержала идущего на Москву шамана Габышева

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Теги: александр габышев, шаман



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