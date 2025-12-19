19 Декабря 2025
Происшествия Дальневосточный ФО В России Республика Саха (Якутия)
Фото: Накануне.RU

Суд продлил срок принудительного лечения шаману Габышеву

Суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева в Якутском психоневрологическом диспансере на 6 месяцев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Адвокат добивалась перевода Габышева на амбулаторное лечение, передает РИА Новости.

В сентябре защита якутского шамана добилась его перевода в Якутский психоневрологический диспансер из психбольницы специализированного типа в Уссурийске. Условия содержания Габышева стали более мягкими, теперь он может созваниваться с родственниками и близкими.

Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился пешком из Якутска в Москву "изгонять Путина". Тогда его задержали на трассе "Байкал" и вернули в Якутию, поместили в психоневрологический диспансер. В 2021 году Габышев предпринял новую попытку "похода", тогда суд вынес решение о его принудительном лечении. За это время он успел побывать в психбольнице в Новосибирске и в Уссурийске.

Теги: габышева, принудительное лечение


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2025 16:21 Мск Шамана Габышева перевели в психоневрологический диспансер в Якутске
Ранее 12.02.2024 09:39 Мск Приморский суд отказал Габышеву в смягчении режима лечения
Ранее 26.06.2023 08:24 Мск Шамана Александра Габышева переведут на лечение в Якутский психдиспансер
Ранее 03.12.2022 14:58 Мск Якутского шамана не выпишут ни в начале 2023-го, ни летом, - адвокат
Ранее 04.10.2022 08:30 Мск Продлено принудительное лечение шамана Габышева
Ранее 08.09.2022 08:31 Мск Суд отменил постановление о принудительном лечении шамана Габышева
Ранее 01.08.2022 08:35 Мск Суд продлил срок лечения в психбольнице якутскому шаману Габышеву
Ранее 12.04.2022 09:25 Мск Суд оставил в силе постановление о принудительном лечении якутского шамана Габышева
Ранее 25.02.2022 12:06 Мск Суд смягчил Габышеву тип стационара для лечения
Ранее 08.11.2021 14:05 Мск Адвокат Габышева опровергла информацию о его побеге из психбольницы
Ранее 07.11.2021 17:41 Мск Появились подробности задержания в Екатеринбурге шамана, которого приняли за Габышева
Ранее 07.11.2021 13:22 Мск Якутского шамана Александра Габышева задержали в Екатеринбурге и поместили в психбольницу
Ранее 23.09.2021 15:08 Мск Верховный суд Якутии оставил без изменения приговор шаману Габышеву
Ранее 26.07.2021 08:00 Мск Габышева направили на принудительное лечение с интенсивным наблюдением
Ранее 19.03.2021 14:44 Мск Шамана Габышева снова признали невменяемым
Ранее 25.02.2021 10:55 Мск СК: Якутский шаман напал на росгвардейца с самодельным мечом
Ранее 24.02.2021 20:42 Мск Против якутского шамана возбуждено дело о нападении на представителя власти
Ранее 02.02.2021 15:47 Мск Суд Якутска во второй раз одобрил принудительную госпитализацию Габышева
Ранее 28.01.2021 10:59 Мск Психиатры объяснили принудительную госпитализацию Габышева отказом от лечения
Ранее 27.01.2021 20:08 Мск В квартире погром, на полу кровь: Габышева забрали в психушку
Ранее 22.07.2020 08:30 Мск Шаман Габышев выписан из психдиспансера
Ранее 02.07.2020 14:06 Мск Шаману Габышеву проведут новую психиатрическую экспертизу
Ранее 05.06.2020 14:58 Мск Суд в Якутске признал законной госпитализацию шамана Габышева
Ранее 04.06.2020 09:01 Мск В Госдуме просят Минздрав проверить законность госпитализации шамана Габышева в психбольницу
Ранее 02.06.2020 15:22 Мск Мэр Якутска выступила в поддержку шамана Габышева
Ранее 24.01.2020 10:35 Мск Полиция в Якутске вновь задержала одного из сподвижников якутского шамана
Ранее 11.12.2019 10:16 Мск Полиция вновь задержала идущего на Москву шамана Габышева
Ранее 14.10.2019 12:41 Мск Тюменский активист "Дед Мороз" прилетел к якутскому шаману собирать "отряд"
Ранее 10.10.2019 19:47 Мск Якутский шаман решил продолжить поход в Москву "с той самой точки"
Ранее 04.10.2019 07:44 Мск Экспертиза признала шамана Габышева невменяемым
Ранее 25.09.2019 11:41 Мск Сторонники шамана Габышева прекратили поход на Москву
Ранее 21.09.2019 11:12 Мск Суд избрал меру пресечения для якутского шамана
Ранее 20.09.2019 19:49 Мск Якутского шамана, шедшего к Путину в Москву, выпустили из психиатрической больницы
Ранее 20.09.2019 15:07 Мск Кремль не имеет никакого отношения к задержанию якутского шамана, - Песков
Ранее 20.09.2019 13:49 Мск Сторонники шамана Александра Габышева начали поход за его освобождение
Ранее 20.09.2019 10:48 Мск Шаман Габышев доставлен в психиатрическую больницу в Якутске
Ранее 19.09.2019 14:29 Мск Песков переадресовал властям Бурятии вопросы о задержании шедшего в Москву шамана
Ранее 19.09.2019 09:14 Мск Шамана Александра Габышева могут подозревать в совершении преступления в Якутии
Ранее 19.09.2019 08:55 Мск "Захватили, как какого-нибудь террориста": первые подробности задержания якутского шамана
Ранее 19.09.2019 06:38 Мск В Бурятии захватили шамана, шедшего на Москву к Путину

