Суд продлил срок принудительного лечения шаману Габышеву

Суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева в Якутском психоневрологическом диспансере на 6 месяцев. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Адвокат добивалась перевода Габышева на амбулаторное лечение, передает РИА Новости.

В сентябре защита якутского шамана добилась его перевода в Якутский психоневрологический диспансер из психбольницы специализированного типа в Уссурийске. Условия содержания Габышева стали более мягкими, теперь он может созваниваться с родственниками и близкими.

Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился пешком из Якутска в Москву "изгонять Путина". Тогда его задержали на трассе "Байкал" и вернули в Якутию, поместили в психоневрологический диспансер. В 2021 году Габышев предпринял новую попытку "похода", тогда суд вынес решение о его принудительном лечении. За это время он успел побывать в психбольнице в Новосибирске и в Уссурийске.