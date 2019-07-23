Знаменитую тюменскую "круглую баню" официально признали памятником

Единственный в Тюмени объект в стиле конструктивизма после нескольких лет борьбы общественности признали полноценным памятником архитектуры, и теперь "круглая баня" официально встаёт на государственную охрану, вероятность сноса и уничтожения объекта снимается с повестки.

Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили защитники здания со ссылкой на профильный областной комитет. Подписанный приказ на основании экспертизы должен быть опубликован в самое ближайшее время на официальном портале Тюменской области.

"Решение приятно положительное и скоро будет опубликовано", — заявили в региональном комитете по охране памятников.

Напомним, что скандальная история с объектом в центре областной столицы началась в далёком 2012 году, когда на тот момент еще глава города Александр Моор (ныне губернатор) предложил снести уникальное кирпичное здание и возвести на его месте парковку, однако инициатива вызвала общественный резонанс.

С тех пор в Тюмени прошла серия митингов, а активисты, потратив несколько лет, смогли добиться включения бани в единый реестр историко-культурного наследия.