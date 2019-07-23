Знаменитую тюменскую "круглую баню" официально признали памятником 

16 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
баня Ленина 3 (2013) | Фото: Накануне.RU

Знаменитую тюменскую "круглую баню" официально признали памятником 

Единственный в Тюмени объект в стиле конструктивизма после нескольких лет борьбы общественности признали полноценным памятником архитектуры, и теперь "круглая баня" официально встаёт на государственную охрану, вероятность сноса и уничтожения объекта снимается с повестки.

Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщили защитники здания со ссылкой на профильный областной комитет. Подписанный приказ на основании экспертизы должен быть опубликован в самое ближайшее время на официальном портале Тюменской области.

"Решение приятно положительное и скоро будет опубликовано", — заявили в региональном комитете по охране памятников.

Напомним, что скандальная история с объектом в центре областной столицы началась в далёком 2012 году, когда на тот момент еще глава города Александр Моор (ныне губернатор) предложил снести уникальное кирпичное здание и возвести на его месте парковку, однако инициатива вызвала общественный резонанс.

С тех пор в Тюмени прошла серия митингов, а активисты, потратив несколько лет, смогли добиться включения бани в единый реестр историко-культурного наследия.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Знаменитую тюменскую "круглую баню" официально признали памятником 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: круглая баня, Александр Моор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2020 07:54 Мск Тюменцев зовут на субботник в "Круглую баню"
Ранее 05.11.2019 12:39 Мск В тюменской "круглой бане" откроют планетарий
Ранее 26.09.2019 09:36 Мск В тюменской гордуме предложили открыть в скандальном памятнике архитектуры "собянинские бани"
Ранее 17.09.2019 12:53 Мск Судьбу "Круглой бани" обсудили в рамках Тюменского нефтегазового форума: будет "живое" пространство
Ранее 14.08.2019 13:31 Мск Моор поставил точку в истории с "круглой баней" и особо отметил Накануне.RU
Ранее 23.07.2019 11:54 Мск Защитники тюменской "круглой бани" заявили о победе гражданского общества

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.06.2019 13:46 Мск Знаменитая тюменская "круглая баня" получила положительную экспертизу, но чиновники не спешат спасать объект
Ранее 26.02.2019 08:10 Мск На тюменскую многострадальную "круглую баню" вышли питерские инвесторы, но не все так просто
Ранее 13.12.2018 14:40 Мск Источник: тюменские власти спасут и отреставрируют знаменитую "круглую баню"
Ранее 28.07.2014 16:10 Мск Тюменские краеведы предложили Якушеву открыть в круглой бане культурный центр
Ранее 29.05.2014 08:48 Мск Общественники Тюмени предлагают открыть в круглой бане Арт-резиденцию
Ранее 03.07.2013 15:41 Мск В Тюмени сохранят круглую баню
Ранее 24.06.2013 09:22 Мск "Встали грудью за баню": общественники Тюмени призвали прекратить "раздевать исторический центр"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети