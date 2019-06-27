23 Июля 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор Владимир Соловьёв (2019) | Фото: Правительство Тюменской области

Глава Союза журналистов России в Тобольске возложил цветы к памятнику погибшему в Чечне коллеге

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв во время визита в Тюменскую область возложил в Тобольске цветы к памятнику погибшему в Грозном Александру Ефремову и обсудил с губернатором Александром Моором состояние местной журналистики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

По словам главы СЖР, в приоритете организации – повышение профессионального уровня коллег. Для этого в прошлом году пересмотрен формат журналистских форумов. Так появился "Инфорум", который проходит в регионах.

Соловьев предложил Моору сделать Тюмень площадкой для такого форума и пригласил губернатора поучаствовать в медиафоруме "Вся Россия" в Сочи. Во время разговора он признался, что Тобольск, где глава Союза журналистов возложил цветы к памятнику Александру Ефремову, "его впечатлил".

Александр Моор Владимир Соловьёв(2019)|Фото: Правительство Тюменской области

Александр Моор Владимир Соловьёв(2019)|Фото: Правительство Тюменской области

Напомним, журналист погиб 12 мая 2000 г. в Чечне. Машина, в которой он ехал, была взорвана недалеко от поселка имени Кирова.

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Глава Союза журналистов России в Тобольске возложил цветы к памятнику погибшему в Чечне коллеге

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Теги: Владимир Соловьёв, Александр Моор, Союз журналистов России



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