25 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
памятник Ленину в Ревде (2019) | Фото: revda-info.ru

Гордума Ревды отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника Ленину

Городская дума Ревды отказала коммунистам в проведении референдума по памятнику Ленину. Городские избранники решили, что вопрос был сформулирован неверно, сообщает издание "Ревда-Инфо".

Вопрос референдума звучит так: "Согласны ли вы с тем, что на площади Победы должен быть сохранен памятник В.И. Ленину и установлен фонтан?"

По данным депутатов, вопрос логически противоречив, также он не соответствует законодательству как федеральному, так и областному.

"Эта группа может обратиться снова, переформулировав вопрос", - резюмировал депутат Юрий Мячин.

Ранее Накануне.RU сообщало, что 10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы. После этого мэрия организовала опрос жителей по поводу благоустройства территорий. В списке значились объекты, связанные с памятником.

Спустя четыре дня после окончания опроса администрация опубликовала итог: вариант "Площадь и парк Победы с фонтаном" получил 2 тыс. 792 голоса, за вариант реконструкции площади с памятником Ленину проголосовали 1 тыс. 178 человек.

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Гордума Ревды отказала коммунистам в референдуме за сохранение памятника Ленину

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Теги: КПРФ, Ревда, памятник Ленину, опрос, референдум



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