05 Марта 2019
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Общество Свердловская область

В КПРФ отказались признавать итоги опроса мэрии Ревды о судьбе памятника Ленину

КПРФ не признает итоги голосования относительно судьбы памятника Владимиру Ленину в Ревде. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил первый секретарь Свердловского обкома партии Александр Ивачев.

Напомним, 10 февраля на митинге в Ревде общественники и активисты местного отделения КПРФ потребовали отставки главы города Ирины Тейшевой из-за инициативы сноса памятника Ленину на Площади Победы. После этого мэрия организовала опрос жителей по поводу благоустройства территорий. В списке значились объекты, связанные с памятником.

Спустя четыре дня после окончания опроса администрация опубликовала итог: вариант "Площадь и парк Победы с фонтаном" получил 2 тыс. 792 голоса, за вариант реконструкции площади с памятником Ленину проголосовали 1 тыс. 178 человек.

памятник Ленину в Ревде(2019)|Фото: revda-info.ru

Как заявил Ивачев, администрация города сознательно отказалась делать то, что хотят от нее большинство жителей - создать проект площади и с фонтаном, и с памятником Ленину.

"Такой вариант поддерживает 90% населения города. Это очевидно всем!", - отметил коммунист, добавив, что опрос был сделан "нелигитимно и непрозрачно".

Александр Ивачев пообещал, что в КПРФ не допустят демонтажа памятника. По его словам, на этой неделе партия инициирует проведение муниципального референдума с вопросом: "Согласны ли вы с тем, что на площади Победы должен быть сохранен памятник В.И. Ленину и установлен фонтан?".

"К сожалению, это единственный легитимный способ разрешить ситуацию", - заключил первый секретарь.

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В КПРФ отказались признавать итоги опроса мэрии Ревды о судьбе памятника Ленину

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Теги: КПРФ, Ревда, памятник Ленину, опрос



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