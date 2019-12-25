Гуцериев назвал интернет "помойкой", а журналистов - "бомжами"

Бизнесмен Михаил Гуцериев прибыл сегодня в Кремль для участия во встрече президента России Владимира Путина с представителями крупного бизнеса.

На вопросы журналистов об обысках Гуцериев отвечал грубо. Журналисту РБК он заявил, что пришел на встречу как все, и что нет никакого преследования.

"Нет никакого преследования. Кто это придумал? Никуда меня не вызывал никто. Оставьте меня в покое, идиотов созвездие, в интернете пишут что хочешь, как хочешь, что только ни пишут в интернете", - заявил он корреспонденту издания.

Досталось и журналисту BBC. Бизнесмен назвал интернет "помойкой", а журналистов "бомжами", которые в ней копаются.

"В интернете каждый день какая-то информация про любого более-менее известного человека. Сегодня с утра я почитал, что я вор, что я жулик. Чего только не пишут. Сегодня такая есть всемирная канализация под названием интернет. И есть всемирные бомжи, которые в этом дерьме лазают. Я не бомж, по канализации не лазаю… Сегодняшние журналисты, большинство,— это бомжи, которые в помойке под названием интернет копаются", - сообщает издание.

Напомним, ранее появилась информация, что сотрудники ФСБ утром 18 декабря нагрянули домой к Михаилу Гуцериеву. Сообщалось, что силовики ведут обыски в офисах бизнесмена и в около десятка компаниях, которые связаны с миллиардером.

Одновременно с известием о визите силовиков домой и в офисы, аффилированные с компаниями Гуцериева, сотрудники ОМОН пришли в компанию "Форте Инвест", которая принадлежит сыну Гуцериева Саиду. Якобы обыски проводились по делу о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров.

Сообщается, что 2017-2018 годах "ФортеИнвест" (его крупнейший актив - Орский НПЗ) по подложным документам вывез на Украину 130 тысяч тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд рублей, хотя по документам этот товар предназначался для Турции.

Дело было возбуждено 22 ноября управлением МВД на транспорте по Центральному федеральному округу по материалам ФСБ и таможенников, сообщили источники издания. На данный момент нет ни задержанных, ни подозреваемых.

Mash сообщал, что претензии якобы связаны с деятельностью компании "РуссНефть", которая входит в группу "Сафмар". По данным следствия, все аффилированные структуры семьи якобы нелегально перегнали за границу свыше 130 тыс. тонн нефти.

Гуцериев около 10 лет назад уже открыто заявлял о давлении на себя со стороны российских властей. Летом 2007 года он объявил о продаже компании "РуссНефть" холдингу Олега Дерипаски "Базовый элемент". В том же 2007 году Тверской суд столицы заочно арестовал Гуцериева, бизнесмена объявили в международный розыск. На момент решения суда миллиардер был в Лондоне — на его счету было около $3 млрд, полученных от Дерипаски за продажу "РуссНефти". В 2013 году Гуцериев вернул "РуссНефть". Теперь в составе холдинга "Сафмар" ему принадлежат нефтяные активы в ХМАО, Тюменской области и Пермском крае (в том числе через холдинг "РуссНефть"), угольнодобывающие активы в Сибири.

Добавим, что сам миллиардер назвал провокацией появившуюся в СМИ и телеграм-каналах информацию об обысках в собственном доме и офисах. "Нет, это не правда. Это провокация", — заявил предприниматель телеканалу РЕН ТВ.