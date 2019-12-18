ОМОН штурмует офис компании "Форте Инвеста", принадлежащей сыну миллиардера Гуцериева

Одновременно с известием о визите силовиков домой и в офисы, аффилированные с компаниями миллиардера Михаила Гуцериева, сотрудники ОМОН пришли в компанию "Форте Инвеста", которая принадлежит сыну Гуцериева Саиду.

Как пишет Mash, полицейские находятся в кабинетах компании на 7 этаже - они проводят выемку документов, которые касаются операций по продаже нефтепродуктов. Сотрудников соседних офисов вежливо отправили вниз.

Следователи уверены, что компанию Гуцериева-младшего использовали для контрабанды нефти в Европу.

Напомним, сотрудники ФСБ утром 18 декабря нагрянули домой к миллиардеру Михаилу Гуцериеву. Сообщается, что силовики ведут обыски в офисах бизнесмена и в около десятка компаниях, которые связаны с Гуцериевым.