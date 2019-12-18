04 Октября 2020
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Михаил Гуцериев (2019) | Фото: Юрий Чичков для Forbes

Силовики проводят обыски в офисах и квартире миллиардера Гуцериева

Сотрудники ФСБ утром 18 декабря нагрянули домой к известному российскому миллиардеру Михаилу Гуцериеву, пишет Mash.

Сообщается, что силовики ведут обыски в офисах бизнесмена и в около десятка компаниях, которые связаны с Гуцериевым. По одной из версий, следственные действия могут проводиться из-за контрабанды нефти, речь идет о 130 тысячах тонн нефтепродуктов, якобы нелегально вывезенных за границу.

Гуцериев много лет подряд занимает ведущие строчки в рейтинге журнала Forbes. Он известен тем, что около 10 лет назад открыто заявлял о давлении на себя со стороны российских властей. Летом 2007 года он объявил о продаже компании "РуссНефть" холдингу Олега Дерипаски "Базовый элемент".

В том же 2007 году Тверской суд столицы заочно арестовал Гуцериева, бизнесмена объявили в международный розыск. На момент решения суда миллиардер был в Лондоне - на его счету было около $3 млрд, полученных от Дерипаски за продажу "РуссНефти".

В 2013 году Гуцериев вернул "РуссНефть". Теперь в составе холдинга "Сафмар" ему принадлежат нефтяные активы в ХМАО, Тюменской области и Пермском крае (в том числе через холдинг "РуссНефть"), угольнодобывающие активы в Сибири.

Также в 2010-е он стал медиа-магнатом, купив радиостанции "Просто радио", "Добрые песни", сделав из них "Восток FM" и "Весна FM", а также радио "Шансон" и "Русский хит". В январе 2017 года Михаил Гуцериев стал владельцем группы компаний Bridge Media - одного из ведущих телевизионных холдингов страны, включающего ряд популярных музыкальных телеканалов.

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Силовики проводят обыски в офисах и квартире миллиардера Гуцериева

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Теги: Михаил Гуцериев, обыски, миллиардер



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