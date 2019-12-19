05 Октября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: www.russneft.ru

СМИ: обыски в структуре Гуцериева связаны с делом о поставках нефти на Украину

Структуры миллиардера Михаила Гуцериева и его сына Саида подозреваются в контрабанде нефтепродуктов на Украину более чем на 2 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, сотрудники ФСБ утром 18 декабря нагрянули домой к Михаилу Гуцериеву. Сообщалось, что силовики ведут обыски в офисах бизнесмена и в около десятка компаниях, которые связаны с миллиардером.

Одновременно с известием о визите силовиков домой и в офисы, аффилированные с компаниями Гуцериева, сотрудники ОМОН пришли в компанию "Форте Инвест", которая принадлежит сыну Гуцериева Саиду.

По данным издания, обыски проводились по делу о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров.

Сообщается, что 2017-2018 годах "ФортеИнвест" (его крупнейший актив - Орский НПЗ) по подложным документам вывез на Украину 130 тысяч тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд рублей, хотя по документам этот товар предназначался для Турции.

Дело было возбуждено 22 ноября управлением МВД на транспорте по Центральному федеральному округу по материалам ФСБ и таможенников, сообщили источники издания. На данный момент нет ни задержанных, ни подозреваемых.

Mash сообщал, что претензии якобы связаны с деятельностью компании "РуссНефть", которая входит в группу "Сафмар". По данным следствия, все аффилированные структуры семьи якобы нелегально перегнали за границу свыше 130 тыс. тонн нефти.

Гуцериев около 10 лет назад уже открыто заявлял о давлении на себя со стороны российских властей. Летом 2007 года он объявил о продаже компании "РуссНефть" холдингу Олега Дерипаски "Базовый элемент". В том же 2007 году Тверской суд столицы заочно арестовал Гуцериева, бизнесмена объявили в международный розыск. На момент решения суда миллиардер был в Лондоне — на его счету было около $3 млрд, полученных от Дерипаски за продажу "РуссНефти". В 2013 году Гуцериев вернул "РуссНефть". Теперь в составе холдинга "Сафмар" ему принадлежат нефтяные активы в ХМАО, Тюменской области и Пермском крае (в том числе через холдинг "РуссНефть"), угольнодобывающие активы в Сибири.

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СМИ: обыски в структуре Гуцериева связаны с делом о поставках нефти на Украину

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Теги: михаил гуцериев, саид гуцериев, обыски, фортеинвест



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