Mash: Сразу после обысков Михаил Гуцериев заключил несколько новых контрактов

Известный российский миллиардер Михаил Гуцериев сразу после обысков созвал совет директоров и заключил несколько новых контрактов, сообщает телеграм-канал Mash.

"Чтоб возместить потери решили следующее: увеличить оборот, а также забрать у дочернего общества права на пользование недрами и переоформить лицензию на "Русснефть", - говорится в сообщении. Также говорится о том, что управленцы одобрили четыре сделки на сумму около 2,3 млрд руб.

Совет директоров прошел якобы сразу после обысков у Гуцериева - 18 декабря.

Напомним, сотрудники ФСБ утром 18 декабря нагрянули домой к Михаилу Гуцериеву. Сообщалось, что силовики ведут обыски в офисах бизнесмена и в около десятка компаниях, которые связаны с миллиардером.

Одновременно с известием о визите силовиков домой и в офисы, аффилированные с компаниями Гуцериева, сотрудники ОМОН пришли в компанию "Форте Инвест", которая принадлежит сыну Гуцериева Саиду. Якобы обыски проводились по делу о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров.

Сообщается, что 2017-2018 годах "ФортеИнвест" (его крупнейший актив - Орский НПЗ) по подложным документам вывез на Украину 130 тысяч тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд рублей, хотя по документам этот товар предназначался для Турции.

Дело было возбуждено 22 ноября управлением МВД на транспорте по Центральному федеральному округу по материалам ФСБ и таможенников, сообщили источники издания. На данный момент нет ни задержанных, ни подозреваемых.

Mash сообщал, что претензии якобы связаны с деятельностью компании "РуссНефть", которая входит в группу "Сафмар". По данным следствия, все аффилированные структуры семьи якобы нелегально перегнали за границу свыше 130 тыс. тонн нефти.

Гуцериев около 10 лет назад уже открыто заявлял о давлении на себя со стороны российских властей. Летом 2007 года он объявил о продаже компании "РуссНефть" холдингу Олега Дерипаски "Базовый элемент". В том же 2007 году Тверской суд столицы заочно арестовал Гуцериева, бизнесмена объявили в международный розыск. На момент решения суда миллиардер был в Лондоне — на его счету было около $3 млрд, полученных от Дерипаски за продажу "РуссНефти". В 2013 году Гуцериев вернул "РуссНефть". Теперь в составе холдинга "Сафмар" ему принадлежат нефтяные активы в ХМАО, Тюменской области и Пермском крае (в том числе через холдинг "РуссНефть"), угольнодобывающие активы в Сибири.

Добавим, что сам миллиардер назвал провокацией появившуюся в СМИ и телеграм-каналах информацию об обысках в собственном доме и офисах. "Нет, это не правда. Это провокация", — заявил предприниматель телеканалу РЕН ТВ.