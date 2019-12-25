Екатеринбургские специалисты внедрили новую технологию быстрого анализа крови

В Екатеринбурге внедряют уникальную технологию быстрого распознавания клеток крови, включая данные дифференцировки с интуитивно понятной маркировкой результатов. Технология будет введена в эксплуатацию в стенах клинико-диагностической лаборатории Центральной городской больницы №7, что позволит пациентам с заболеванием крови сэкономить время и средства.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики администрации Екатеринбурга, на сегодня в любой лаборатории многих многопрофильных лечебных учреждений необходимы дополнительные функции, повышающие производительность работы и качество диагностики. Также необходим и надёжный стандартный общий анализ крови, который был бы способен определять лейкоцитарную формулу. По стандарту, необходима оценка пяти популяций лейкоцитов, как минимум. Помимо этого, необходимо и определение уровня ретикулоцитов: всё это играет огромную роль для пациентов гематологического профиля

Специалисты отмечают ежегодный рост количества обращений в городской гематологический центр на базе Центральной городской больницы №7. Каждый год проводится 11 тыс. 800 лабораторных исследований с участием пациентов, страдающих заболеванием крови.

Как пояснила заведующая клинико-диагностической лаборатории ЦГБ №7 Вера Терских, крайне важной задачей является получение передового опыта в сфере разработок автоматизированных аппаратов для лабораторной диагностики.

"Знакомство с техникой, позволяющей определять популяции лейкоцитов, повышает уровень знаний о технологиях, применяющихся в век автоматизации. Для бюджетного учреждения возможность стандартизации процесса, сокращение времени проведения гематологических исследований и снижение его стоимости являются важными и решаемыми вопросами", - сообщает заведующая.