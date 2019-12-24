Первый ракетный комплекс "Авангард" в ближайшие дни заступит на боевое дежурство

Первый ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками заступит на боевое дежурство на этой неделе.

Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на годовой коллегии Минобороны.

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч. 26 декабря прошлого года в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.