Появились новые кадры испытания "Авангарда", за которым следили Путин и Шойгу

30 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

США уводят активы из-под носа Кремля

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК В России

Появились новые кадры испытания "Авангарда", за которым следили Путин и Шойгу

Телеканал "Звезда" опубликовал новые кадры испытания гиперзвукового комплекса "Авангард". В видеоряд попали и Путин с Шойгу, наблюдавшие за пуском ракеты.

Сайт телеканала сообщает, что в ходе испытаний были успешно подтверждены все тактико-технические данные системы. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

Ранее президент России заявил, что успешный старт "Авангарда" это "отличный подарок стране к Новому году".

Оружие представляет собой крылатый блок. Стартуя с помощью баллистической ракеты, он способен достигнуть цели в плотных слоях атмосферы, превышая скорость звука примерно в 20 раз.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Появились новые кадры испытания "Авангарда", за которым следили Путин и Шойгу

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: авангард, испытание. оружие, владимир путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.12.2018 13:16 Мск Проект "Авангард" могли закрыть еще четыре года назад, - Борисов
Ранее 28.12.2018 04:02 Мск The National Interest: российское оружие представляет вполне реальную угрозу
Ранее 27.12.2018 20:55 Мск Ядерный ракетный комплекс "Авангард", в существование которого не верят в США, разгоняется до 33 тысяч километров в час

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3804

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети