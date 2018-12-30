Появились новые кадры испытания "Авангарда", за которым следили Путин и Шойгу

Телеканал "Звезда" опубликовал новые кадры испытания гиперзвукового комплекса "Авангард". В видеоряд попали и Путин с Шойгу, наблюдавшие за пуском ракеты.

Сайт телеканала сообщает, что в ходе испытаний были успешно подтверждены все тактико-технические данные системы. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае в назначенное время.

Ранее президент России заявил, что успешный старт "Авангарда" это "отличный подарок стране к Новому году".

Оружие представляет собой крылатый блок. Стартуя с помощью баллистической ракеты, он способен достигнуть цели в плотных слоях атмосферы, превышая скорость звука примерно в 20 раз.