28 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

Проект "Авангард" могли закрыть еще четыре года назад, - Борисов

Проект по созданию ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, "Авангард" рождался довольно тяжело, на совещании у президента Владимира Путина обсуждали, оставлять его или закрывать.

"Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: "Дайте нам еще один шанс". И они его использовали", – заявил вице-премьер.

Ранее в США заявили, что вообще не верят в существование комплекса "Авангард". Однако 26 декабря в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Напомним, "Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч, сообщил ранее Борисов.

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Проект "Авангард" могли закрыть еще четыре года назад, - Борисов

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Теги: авангард, юрий борисов



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