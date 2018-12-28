28 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

The National Interest: российское оружие представляет вполне реальную угрозу

Испытания боевого блока ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" доказывают, что российское оружие представляет вполне реальную угрозу, пишет The National Interest.

Как сообщил глава стратегического командования США Джон Хайтен, у страны на данный момент нет никакой защиты против российского оружия. Как отмечает американское издание, даже при 50-процентной вероятности перехвата, оно представляет смертельную угрозу.

По данным The National Interest, развертывание "Авангарда" в 2019 году поможет Москве быть впереди Вашингтона и Пекина в гонке гиперзвуковых вооружений.

Тем временем Washington Examiner сообщает, что, несмотря на превосходство российской системы, она уступает американскому оружию в точности систем наведения на цель, а также логистике и ударным возможностям. Как считает издание, США одержат победу над Россией в ядерной войне, даже в случае "ужасающих" потерь, сообщает Lenta.ru.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч - такую информацию раскрыл вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в интервью на канале "Россия24".

Борисов добавил, что ни одной противоракетной установке в мире не под силу сбить российскую ракету на такой скорости.

Отмечается, что во время полета ракета "Авангарда" маневрирует и меняет курс - именно поэтому "достать" ее в воздухе нереально.

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The National Interest: российское оружие представляет вполне реальную угрозу

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Теги: оружие, ракета



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