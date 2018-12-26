РВСН в присутствии Путина успешно испытали "Авангард"

Российские военные по приказу президента Владимира Путина провели испытания комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля,

Во время запуска верховный главнокомандующий присутствовал в Национальном центре управления обороной.

Пуск осуществил боевой расчет соединения РВСН. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Путин поблагодарил создателей "Авангарда", участников испытаний и Минобороны за отличную работу.

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. Как сообщалось, Минобороны подписало контракт на серийное производство комплексов.

В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что не верят в существование комплекса.