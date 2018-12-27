Ядерный ракетный комплекс "Авангард", в существование которого не верят в США, разгоняется до 33 тысяч километров в час

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч - такую информацию раскрыл вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов в интервью на канале "Россия24".

Борисов добавил, что ни одной противоракетной установке в мире не под силу сбить российскую ракету на такой скорости.

Отмечается, что во время полета ракета "Авангарда" маневрирует и меняет курс - именно поэтому "достать" ее в воздухе нереально.

Ранее в США заявили, что вообще не верят в существование комплекса "Авангард". Однако, как сообщало Накануне.RU, 26 декабря в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент России Владимир Путин. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

Напомним, "Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал президент России Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.



