Ракетный комплекс "Авангард" показали инспекторам из США

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Инспекторам показали новое оружие в рамках договора СНВ-3, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что постановка "Авангарда" на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч. 26 декабря прошлого года в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.