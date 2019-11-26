12 Сентября 2020
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Армия и ВПК В России
пуск ракеты комплекса &quot;Авангард&quot; из позиционного района Домбаровский (2019) | Фото: youtube.com/Минобороны России

Ракетный комплекс "Авангард" показали инспекторам из США

Российские военные продемонстрировали специалистам США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Инспекторам показали новое оружие в рамках договора СНВ-3, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что постановка "Авангарда" на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.

"Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч. 26 декабря прошлого года в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.

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Ракетный комплекс "Авангард" показали инспекторам из США

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Теги: авангард, ракета, сша



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