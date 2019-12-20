06 Октября 2020
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Cybertruck (2019) | Фото: Мослента

В Москве заметили копию Tesla Cybertruck

В Химках заметили автомобиль, который напоминает еще не выпущенный пикап Cybertruck от компании Tesla.

На видеозаписи видно, как машина c калужскими номерами двигается в общем потоке.

Как выяснилось, клон Cybertruck изготовили умельцы из Химок на базе автомобиля ВАЗ-2109 1997 года выпуска, сообщает "Рамблер".

Cybertruck (2019)|Фото: Мослента

Напомним, в ноябре глава компании Tesla Илон Маск представил новинку своего автоконцерна: электрический пикап Cybertruck. Ожидается, что первые серийные Кибертраки сойдут с конвейера в конце 2021 года, сейчас уже доступен предварительный заказ.

Они будут доступны в трех версиях: с максимальной дальностью поездки в 400, 480 и 800 км. Стоимость – от $39900.

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В Москве заметили копию Tesla Cybertruck

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Теги: Tesla, Cybertruck



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