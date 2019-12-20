В Москве заметили копию Tesla Cybertruck

В Химках заметили автомобиль, который напоминает еще не выпущенный пикап Cybertruck от компании Tesla.

На видеозаписи видно, как машина c калужскими номерами двигается в общем потоке.

Как выяснилось, клон Cybertruck изготовили умельцы из Химок на базе автомобиля ВАЗ-2109 1997 года выпуска, сообщает "Рамблер".

Напомним, в ноябре глава компании Tesla Илон Маск представил новинку своего автоконцерна: электрический пикап Cybertruck. Ожидается, что первые серийные Кибертраки сойдут с конвейера в конце 2021 года, сейчас уже доступен предварительный заказ.

Они будут доступны в трех версиях: с максимальной дальностью поездки в 400, 480 и 800 км. Стоимость – от $39900.