Безумный Маск: Tesla представила очень странный пикап Cybertruck

Глава компании Tesla Илон Маск представил новинку своего автоконцерна: электрический пикап Cybertruck. Презентация состоялась в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Ожидается, что первые серийные Кибертраки сойдут с конвейера в конце 2021 года, сейчас уже доступен предварительный заказ. Они будут доступны в трех версиях: с максимальной дальностью поездки в 400, 480 и 800 км. Стоимость – от $39900.

Будучи шоуменом, Маск не смог обойтись без соответствующих элементов, но немного оплошал. Так, он попросил главного жизайнера Tesla Франца фон Хольцгаузена швырнуть в стекло пикапа камень, мол, автомобиль почти бронированный, ничего ему не будет. Но что-то пошло не так, и на окне авто осталась огромная отметина на потрескавшемся стекле. "Мы это исправим", - отшутился Маск.

Дизайн нового автомобиля стал большей сенсацией, чем его ТТХ. Киберпанковость доведена в нем до абсолюта, спорным внешним видом автомобиль скорее напоминает футуристичные концепты, производство которых автоконцерны намечают на конец текущего века.