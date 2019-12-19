Россияне начали брать микрозаймы на новогодние подарки и еду к праздничному столу

Россияне стали брать микрозаймы на покупку подарков к Новому году, а также на развлечения в новогодние каникулы.

"В ходе опроса среди потенциальных клиентов удалось выявить, что 45% не хватает денег на подарки, 40% - на новогодний стол, 10% - на развлечения и запланированные поездки в период праздников, 5% - на другие нужды, среди которых - покупка одежды к празднику, услуги сферы красоты и так далее", - говорится в исследовании финансового маркета "Юником 24", на которое ссылается РИА Новости.

Аналитики напомнили, что традиционно в декабре среди заемщиков возрастает спрос на займы, которые они планируют потратить на праздники. "Всего в декабре будет выдано более 3,2 млн займов на общую сумму 33-34 млрд руб. против 2,8 млн в декабре 2018 года на сумму 30-31 млрд руб.", - прогнозируют эксперты, отмечая, что из этих ссуд на нужды именно к Новому году будет взято около 30-40% займов.

Напомним, недавно Росстат признал, что экономический рост в России почти остановился, доходы населения почти не растут (по данным независимых экспертов, реальные доходы и вовсе падают). При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в экономике страны все в порядке.