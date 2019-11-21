07 Сентября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
Заксобрание Ямала, Законодательное собрание Ямала, зал заседаний (2016) | Фото: zsyanao.ru

На Ямале принят бездефицитный бюджет на трехлетку

Депутаты заксобрания Ямала в первом и окончательном чтении приняли окружной бюджет на 2020 и плановые 2021-22 гг., сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
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Объем доходов и расходов в будущем году составит 265 млрд руб., на трехлетку – 799 млрд руб. На реализацию нацпроектов в среднесрочном периоде потратят 146 млрд руб., в том числе в 2020 г. – 55 млрд рублей, что вдвое выше уровня 2019 г.

Госдолг автономного округа к 1 января 2023 г. будет почти полностью погашен, и составит менее 1 млрд руб. или 0,4%.На сферу образования в будущем году потратят 42 млрд руб., здравоохранения – 43 млрд руб., строительство жилья – 22 млрд руб., культуру – 8 млрд руб., физкультуру и спорт – 7 млрд руб. Большинством голосов бюджет на 2020-22 гг. принят в первом и окончательном чтениях.

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На Ямале принят бездефицитный бюджет на трехлетку

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Теги: бюджет, трехлетка, депутаты, заксобрание Ямала



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