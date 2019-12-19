Двойник Овечкина в цеху и 60-летняя виноградница: в Москве с успехом открылась выставка "Лица труда"

С фотографий и картин смотрят обычные работяги - здесь и женщина, собирающая виноград, и сталевары, и работницы легкой промышленности, и строители. Из более чем одной тысячи работ были отобраны 50 лучших, которые предстали на выставке "Лица труда", организованной "Партией Дела" и "Комсомольской правдой" - 18 декабря в Москве в Центре фотографии имени братьев Люмьер экспозиция открылась с большим успехом, передает корреспондент Накануне.RU.

Всероссийский конкурс был придуман и организован два года назад председателем Федерального совета "Партии Дела" Константином Бабкиным и руководством издания "Комсомольская правда". Фокус творений - на обычном человека труда, каждодневной деятельности на месте работы.

"У нас человек труда отодвинут на задний план, - говорит секретарь Федерального совета "Партии Дела" Алексей Лапушкин. - Наши чиновники живут исключительно в виртуальной реальности, у них виртуальная экономика и, к сожалению, виртуальные результаты. Мы их видим с вами каждый день. Наша задача, задача "Партии Дела" - это смена экономической политики за счет развития отечественного производства и сельского хозяйства. Благодаря этому появится большое количество высокооплачиваемых рабочих мест и, соответственно, это расширит рынок труда. И, помимо материальной составляющей, должна быть еще составляющая социальная - нужно вернуть человека труда на его пьедестал, с которого его в 1991 году столкнули".

Посетители выставки, среди которых были победители конкурса и простые москвичи, смогли увидеть в этих на первый взгляд обычных фотографиях и картинах радость и боль, подвиги и лишения трудового народа. Кто-то сравнил одного из рабочих, изображенных на картине, с известным хоккеистом Александром Овечкиным.

"Гляди, а ведь как похож... Овечкин у нас тоже человек труда, он же за Россию шайбы забивает, когда играет в национальной сборной", - сказал один из посетителей.

Неподалеку запечатлена 60-летняя женщина, которая занимается сбором винограда. Автор этой работы - победитель конкурса Сергей Венявский из Ростова-на-Дону рассказал, что пенсионерка делает за смену около 200-300 "ходок" с тяжелым тазом винограда.

"Вы представляете, я ее снимаю, а что она должна чувствовать? Конечно, ей это тяжело дается", - признается Венявский.

Фотограф отметил, что человек его профессии всегда остается в тени, за кадром.

Зритель, посетив выставку, видит то заводские цеха, то палубы корабля, то веселых лепщиц пельменей. В каждой работе - дух профессии, в них показано, чем "дышат" мастера и чем живут. Венявский отметил, что одна из работ, на которой изображен мастер в очках, очень нравится женщинам.

Член Федерального совета "Партии Дела" Юрий Крупнов рассказал, что выставку планируется представить еще в нескольких городах России. Фотоконкурс "Лица труда" проводился с февраля по апрель этого года.