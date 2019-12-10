26 Сентября 2020
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Общество В России
робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

"Не имеют не только стержня, но и позвоночника": Робот Федор высказался о решении WADA

Twitter "робота Федора", слетавшего в уходящем году на МКС, начал жестко высказываться не только на околокосмические темы. Так, неизвестный SMM-щик (предположительно, близкий к Роскосмосу) прокомментировал решение WADA по поводу российского спорта. Напомним, накануне организация на четыре года отстранила спортсменов из России от участия в международных стартах.
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"Можете меня обзывать как угодно - "тупой железякой" или ещё как, но, узнав о решении VADA, я вам всё же так скажу:

1) те, кто это придумал, имеют большие проблемы с процессором в голове,

2) а те, кто готов это терпеть, не имеют не только стержня, но и позвоночника. И это ещё хуже", "заявил" антропоморфный робот.

Ранее решение WADA прокомментировал и президент России Владимир Путин. Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства, считает глава государства. Президент подчеркнул, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии, так как к Олимпийскому комитету РФ претензий нет, поэтому страна должна выступать под своим флагом. Путин заявил, что у РФ есть все основания подать в суд.

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"Не имеют не только стержня, но и позвоночника": Робот Федор высказался о решении WADA

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Теги: робот федор, wada, российский спорт, владимир путин



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