26 Сентября 2020
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Спорт В России За рубежом
Спортивный арбитражный суд (CAS) (2017) | Фото: sport.ru

Экс-глава WADA: для российской стороны подача иска в CAS — пустая трата времени

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказался на тему вчерашнего решения исполкома на четыре года лишить Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские, Паралимпийские игры и чемпионаты мира из-за нарушений антидопинговых правил.
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Паунд отметил, что сейчас все ожидают того, что российская сторона будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), но учитывая доказательства, он думает, что это пустая трата времени и денег.

"Ведь четырёхлетний срок отстранения не начнётся до тех пор, пока не пройдёт апелляционный процесс", — пояснил экс-глава WADA.

Отметим, что решение об отстранении вступит в силу через 21 день после разбирательств в апелляционном суде Лозанны.

Паунд также отметил, что не был на самом исполкоме, но исходя из имеющейся у него информации, считает решение правильным.

"Расследование доказало, что данные московской антидопинговой лаборатории изменялись российской стороной. Это является недопустимым, — цитирует РИА "Новости" слова Паунда. — Рекомендации схожи с теми, которые были в 2016 году, когда Россию хотели отстранить от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, и думаю, сейчас Международный олимпийский комитет (МОК) согласится с ними и будет следовать решению WADA".

По мнению экс-чиновника, Россия должна признать наличие проблем и начать исправлять ситуацию "уже с завтрашнего дня", поскольку, как считает он, "это может продолжаться очень долго".

Напомним, что санкции предусматривают запрет на четыре года для российских спортсменов выступать под российским флагом на крупных международных соревнованиях. Допущены к ним они будут, только если докажут свою "чистоту". Помимо этого, чиновники из России не смогут получить аккредитацию на эти турниры, а представители РФ не могут состоять в руководстве спортивных федераций и организаций.

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Экс-глава WADA: для российской стороны подача иска в CAS — пустая трата времени

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Теги: Ричард Паунд, WADA, CAS, Россия, спортсмены, отстранение



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