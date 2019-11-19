Корпорацию Boeing спасет Казахстан: Air Astana закажет 737 MAX на $3,6 миллиарда

Казахстанская авиакомпания Air Astana подписала соглашение о намерениях с Boeing на поставку 30 самолетов Boeing 737 MAX. Ориентировочная стоимость контракта - $3,6 млрд. Соглашение было подписано в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019. Как сообщает Forbes, заказанные MAX будут летать в дочерней компании Air Astana – лоукостере FlyArystan, созданном в 2018 году.

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В парке Air Astana уже есть Boeing: модели 767-300ER и 757-200. "С момента своего запуска FlyArystan превзошла все ожидания. Сейчас ясно, что бюджетные авиаперевозки имеют большое будущее в Казахстане и Центральной Азии", - заявил Питер Фостер, глава Air Astana.

В парке FlyArystan пока только три самолета семейства Airbus A320.

Стоит отметить, что это первый крупный заказ на Boeing 737 MAX с апреля текущего года, когда авиационные власти по всему миру приземлили этот тип самолета после двух авиакатастроф, унесших жизни 350 человек. Причиной обеих катастроф могло стать новое оборудование, установленное на этом типе самолетов, с которым экипажи не обучены были работать.