Авиационные власти США скрыли, что без усовершенствований Boeing 737 MAX будет падать каждые два-три года

28 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Авиационные власти США скрыли, что без усовершенствований Boeing 737 MAX будет падать каждые два-три года

Boeing 737 MAX точно не вернется в небо в 2019 году. Да и на счет 2020 года есть большие сомнения, поскольку вскрываются все новые шокирующие факты не только о деятельности авиастроительной корпорации, но и о работе Федерального авиационного управления США (FAA).
Читайте также:

Так, на слушаниях в транспортном комитете конгресса выяснилось, что после первой катастрофы Boeing 737 MAX в октябре 2018 года FAA провело анализ, который выявил высокую вероятность повторения сбоев в работе данного типа судна, но позволило MAX продолжать летать. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Анализ FAA показал, что без конструктивных изменений можно ожидать новых катастроф Boeing 737 MAX каждые два-три года. Это значительно больше тех рисков, которые корпорация и FAA озвучивали публично. Как отмечает издание, теперь становятся вполне актуальными вопросы о том, как самолет вообще получил первоначальный сертификат и как он мог остаться в небе после первой катастрофы Lion Air в Индонезии.

Напомним, в марте этого года разбился еще один самолет 737 MAX, общее число жертв двух катастроф составило 350 человек. Только после второй катастрофы полеты самолета были запрещены по всему миру и до сих пор остаются под запретом.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Авиационные власти США скрыли, что без усовершенствований Boeing 737 MAX будет падать каждые два-три года

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Boeing 737 max, faa, сша, авиакатастрофы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2020 09:34 Мск Сотрудники Boeing называли 737 MAX "разработкой клоунов под руководством обезьян" и не хотели на нем летать
Ранее 17.12.2019 07:28 Мск Удар по экономике США: Boeing объявила о приостановке производства 737 MAX
Ранее 16.12.2019 08:15 Мск WSJ: Boeing может отказаться от производства 737 MAX

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.11.2019 08:37 Мск Авиационные власти США отозвали у Boeing право на сертификацию 737 MAX
Ранее 19.11.2019 12:07 Мск Корпорацию Boeing спасет Казахстан: Air Astana закажет 737 MAX на $3,6 миллиарда
Ранее 19.11.2019 08:17 Мск Boeing 737 утратил статус самого продаваемого в мире самолета
Ранее 11.11.2019 11:47 Мск Boeing хочет отправить 737 MAX заказчикам до конца 2019 года
Ранее 25.10.2019 14:59 Мск Пилоты разбившегося Boeing 737 в Индонезии не знали о работе новой системы MCAS - следствие
Ранее 16.10.2019 07:56 Мск Boeing 737 MAX, предназначенный Utair, поднялся в небо
Ранее 09.10.2019 16:28 Мск Boeing получил первый твердый заказ на 737 MAX с момента "приземления" этих самолетов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети