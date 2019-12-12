Авиационные власти США скрыли, что без усовершенствований Boeing 737 MAX будет падать каждые два-три года

Boeing 737 MAX точно не вернется в небо в 2019 году. Да и на счет 2020 года есть большие сомнения, поскольку вскрываются все новые шокирующие факты не только о деятельности авиастроительной корпорации, но и о работе Федерального авиационного управления США (FAA).

Так, на слушаниях в транспортном комитете конгресса выяснилось, что после первой катастрофы Boeing 737 MAX в октябре 2018 года FAA провело анализ, который выявил высокую вероятность повторения сбоев в работе данного типа судна, но позволило MAX продолжать летать. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Анализ FAA показал, что без конструктивных изменений можно ожидать новых катастроф Boeing 737 MAX каждые два-три года. Это значительно больше тех рисков, которые корпорация и FAA озвучивали публично. Как отмечает издание, теперь становятся вполне актуальными вопросы о том, как самолет вообще получил первоначальный сертификат и как он мог остаться в небе после первой катастрофы Lion Air в Индонезии.

Напомним, в марте этого года разбился еще один самолет 737 MAX, общее число жертв двух катастроф составило 350 человек. Только после второй катастрофы полеты самолета были запрещены по всему миру и до сих пор остаются под запретом.