Boeing 737 утратил статус самого продаваемого в мире самолета

Семейство самолетов Boeing 737 утратило статус самого продаваемого в мире. Теперь первую строчку занимает Airbus A320, сообщает Business Insider.

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По данным издания, последние 55 лет Boeing 737 являлся самым продаваемым самолетом в мире, однако к концу октября его по этому показателю обошел Airbus A320. Согласно отчетам, Boeing на тот момент получил заказ на 15 136 самолетов семейства 737, а Airbus заключил контракты на продажу 15 193 лайнеров семейства A320. Этому поспособствовал кризис, который начался у Boeing в апреле текущего года, после того, как компания приостановила полеты 737 MAX на фоне двух катастроф, отмечает РБК.

Напомним, после катастроф, унесших жизни 350 человек, авиационные власти по всему миру приземлили модель Boeing 737 MAX, полеты этого типа до сих пор под запретом.