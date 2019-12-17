Удар по экономике США: Boeing объявила о приостановке производства 737 MAX

Корпорация Boeing с января 2020 года приостанавливает производство самолета 737 MAX – своей самой массовой и популярной модели. Конкретных сроков приостановки не называют – они, очевидно, будут зависеть от решения авиационных властей как в США, так и по всему миру. The Washington Post считает, что такой шаг компании может привести к проблемам в экономике и сокращениям десятков тысяч рабочих мест в промышленности.

Решение о приостановке производства было принято спустя девять месяцев после запрета авиационных властей на полеты данного типа самолетов. Причиной запрета стали две авиакатастрофы, унесшие жизни 346 человек. Пока Boeing не смогла убедить Федеральное авиационное управление США (FAA) и авиационные власти других стран в безопасности своих самолетов.

В Boeing заявили, что приостановка производства не приведет к немедленным увольнениям: "эти люди продолжат работу с 737 или будут временно переведены в другие подразделения". На корпорацию сейчас работает 153 тыс. человек. Однако в производстве самолета заняты не только непосредственно сотрудники корпорации – у Boeing множество подрядчиков, работа которых зависит от благополучия авиастроительной корпорации. Так, фирма Spirit AeroSystems, производящая фюзеляжи, почти половину своей продукции поставляет Boeing, Такая же ситуация и в Collins Aerospace, собирающей для Boeing большую часть сложной бортовой электроники.

Редкий кадр: 737 MAX "Уральских авиалиний"

Фото: Telegram-канал FlightMode

Проблема заключается еще и в том, что Boeing все эти месяцы продолжал строить самолеты со скоростью 42 штуки в месяц, и к почти четырем сотням "приземленных" бортов, простаивающих сейчас на стоянках по всему миру, добавились еще столько же новых.

По версии следствия, катастрофы в октябре 2018 года и марте 2019 могли произойти из-за некорректной работы нового оборудования и программного обеспечения 737 MAX, а также из-за того, что экипажи попросту не были знакомы с новой системой и особенностями ее работы. Согласно недавнему докладу в сенате США, FAA и Boeing еще после первой катастрофы провели анализ, из которого следовало: если не провести конструкционную доработку самолета, 737 MAX будут падать каждые два-три года. Этот удручающий прогноз ведомство и корпорация скрыли.

Boeing Utair тоже готов к полетам, но летать на нем нельзя

Фото: Telegram-канал FlightMode

В России тоже есть несколько компаний, ожидающих свои 737 MAX. Это, в частности, Utair и "Уральские авиалинии". Гендиректор последней Сергей Скуратов еще летом выражал надежду на то, что к осени или зиме перевозчик получит свои MAX, но, похоже, даже в начале 2020 года на их поступление рассчитывать не стоит. В Utair ранее заявляли, что стараются корректировать свою деятельность с учетом печальной реальности и, вероятно, не слишком рассчитывают на поступление в парк Boeing 737 в ближайшее время.