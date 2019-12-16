WSJ: Boeing может отказаться от производства 737 MAX

Очередной неприятный для Boeing прогноз: корпорация может сократить или вовсе прекратить выпуск популярной модели 737 MAX из-за неопределенности будущего этого типа самолета. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заседание совета директоров компании. По данным источников издания, руководство авиастроительной корпорации все чаще рассматривает сокращение производства как наиболее реалистичный и жизнеспособный вариант.

Последние две недели убили надежду корпорации и авиакомпаний на возвращение MAX в небо до конца 2019 года, а точнее до 25 декабря, когда в большей части западного мира отмечается Рождество, на эту дату приходится пик перевозок. И многие перевозчики надеялись, что авиационные власти к этому моменту разрешат им задействовать простаивающие на земле 737-е.

Федеральное авиационное управление США отозвали у Boeing право самостоятельно сертифицировать самолеты (да, у корпорации было такое право, ей очень доверяли), внесенные в конструкцию и ПО изменения до сих пор не одобрены, как и программа переобучения пилотов после внесения доработок в самолет.

Кроме того, скандал разгорается и вокруг самих авиационных властей США. На прошлой неделе сенаторы выяснили, что управление и Boeing после первой катастрофы 737 MAX в октябре 2018 года провели анализ, который выявил: без конструкционных изменений самолеты этого типа будут падать каждые 2-3 года. Но этой ценной информацией они не поделились с общественностью и авиакомпаниями, причем они не сделали этого даже после второй авиакатастрофы в марте этого года. Обе катастрофы унесли в общей сложности жизни 350 человек.