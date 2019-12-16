WSJ: Boeing может отказаться от производства 737 MAX

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

WSJ: Boeing может отказаться от производства 737 MAX

Очередной неприятный для Boeing прогноз: корпорация может сократить или вовсе прекратить выпуск популярной модели 737 MAX из-за неопределенности будущего этого типа самолета. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заседание совета директоров компании. По данным источников издания, руководство авиастроительной корпорации все чаще рассматривает сокращение производства как наиболее реалистичный и жизнеспособный вариант.

Последние две недели убили надежду корпорации и авиакомпаний на возвращение MAX в небо до конца 2019 года, а точнее до 25 декабря, когда в большей части западного мира отмечается Рождество, на эту дату приходится пик перевозок. И многие перевозчики надеялись, что авиационные власти к этому моменту разрешат им задействовать простаивающие на земле 737-е.

Федеральное авиационное управление США отозвали у Boeing право самостоятельно сертифицировать самолеты (да, у корпорации было такое право, ей очень доверяли), внесенные в конструкцию и ПО изменения до сих пор не одобрены, как и программа переобучения пилотов после внесения доработок в самолет.

Кроме того, скандал разгорается и вокруг самих авиационных властей США. На прошлой неделе сенаторы выяснили, что управление и Boeing после первой катастрофы 737 MAX в октябре 2018 года провели анализ, который выявил: без конструкционных изменений самолеты этого типа будут падать каждые 2-3 года. Но этой ценной информацией они не поделились с общественностью и авиакомпаниями, причем они не сделали этого даже после второй авиакатастрофы в марте этого года. Обе катастрофы унесли в общей сложности жизни 350 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

WSJ: Boeing может отказаться от производства 737 MAX

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: boeing 737 max, производство, boeing



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.01.2020 09:34 Мск Сотрудники Boeing называли 737 MAX "разработкой клоунов под руководством обезьян" и не хотели на нем летать
Ранее 17.12.2019 07:28 Мск Удар по экономике США: Boeing объявила о приостановке производства 737 MAX

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.12.2019 08:09 Мск Авиационные власти США скрыли, что без усовершенствований Boeing 737 MAX будет падать каждые два-три года
Ранее 27.11.2019 08:37 Мск Авиационные власти США отозвали у Boeing право на сертификацию 737 MAX
Ранее 19.11.2019 12:07 Мск Корпорацию Boeing спасет Казахстан: Air Astana закажет 737 MAX на $3,6 миллиарда
Ранее 19.11.2019 08:17 Мск Boeing 737 утратил статус самого продаваемого в мире самолета
Ранее 11.11.2019 11:47 Мск Boeing хочет отправить 737 MAX заказчикам до конца 2019 года
Ранее 25.10.2019 14:59 Мск Пилоты разбившегося Boeing 737 в Индонезии не знали о работе новой системы MCAS - следствие
Ранее 16.10.2019 07:56 Мск Boeing 737 MAX, предназначенный Utair, поднялся в небо
Ранее 09.10.2019 16:28 Мск Boeing получил первый твердый заказ на 737 MAX с момента "приземления" этих самолетов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети