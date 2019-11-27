13 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Авиационные власти США отозвали у Boeing право на сертификацию 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило, что отныне оно будет единственным ведомством, уполномоченным выдавать сертификаты летной годности для всех новых самолетов Boeing 737 MAX. Ранее FAA доверяло такие полномочия авиастроительной корпорации, передает Reuters.
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Управление также сообщило, что до сих пор не завершило изучение изменений, внесенных Boeing в конструкцию 737 MAX. Не одобрено пока и изменение подготовки пилотов, которое разработали в авиастроительной корпорации.

Ведомство в своем письме сообщает: "общественные интересы и безопасность в сфере авиаперевозок требуют, чтобы FAA оставило за собой единоличное право выдавать сертификаты летной годности для всех самолетов 737 MAX".

Utair Ютэйр Boeing 737 MAX|Фото:t.me/aviationmode

737 MAX, предназначенный Utair - на нем пока нельзя летать, ждет своего часа

Практика "самосертификации" "Боингом" своих самолетов была уникальна – такого доверия национальным производителям не оказывали больше ни в какой стране мира. Эксперты, кстати, считают, что такое сверхдоверие и сыграло с Boeing злую шутку, поскольку корпорация потеряла бдительность.

Сроки возвращения в небо 737 MAX до сих пор остаются туманными. Сама корпорация ожидает, что FAA выдаст разрешения на полеты в середине декабря, но летать на них никто не сможет – пилоты сначала должны пройти переобучение с учетом нововведений, а оно начнется не раньше января 2020 года.

Самый продаваемый самолет Boeing был приземлен по всему миру после двух авиакатастроф, унесших жизни 350 человек. Предположительно, одной из причин в обоих случаях стало поведение нового оборудования 737 MAX, с которым пилотов не научили работать (и вообще не уведомили о новом оборудовании).

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Авиационные власти США отозвали у Boeing право на сертификацию 737 MAX

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Теги: faa, boeing 737 max, сертификация



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