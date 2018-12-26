Украина со второй попытки не смогла продать захваченное российское судно "Норд"

26 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ЧП на руднике в Соликамске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Украина со второй попытки не смогла продать захваченное российское судно "Норд"

Украина не смогла со второй попытки продать с аукциона захваченное российское судно "Норд". Об этом стало известно из системы электронного аукциона OpenMarket. Назначенные на 26 декабря так и не состоялись,.

На покупку поступила только одна заявка, но она была отклонена по причине неуплаты гарантийного взноса. Заявленная стартовая цена - 1,47 млн гривен, она была снижена на 10% по сравнению с первой попыткой.

"Норд" был захвачен украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Украина выставила судно на продажу в октябре. 30 октября экипаж "Норда" был обменян на украинских моряков. Однако капитан Владимир Горбенко до сих пор удерживается на Украине, над ним идет суд. Само судно находится в Бердянске.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Украина со второй попытки не смогла продать захваченное российское судно "Норд"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Норд, акуцион



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.10.2018 18:28 Мск Экипаж "Норда" вернулся на Родину в результате обмена на украинских моряков
Ранее 23.10.2018 20:48 Мск Украина выставила на продажу захваченное российское судно "Норд"
Ранее 30.08.2018 14:31 Мск Экипаж "Норда" не будут наказывать за "незаконное пересечение границы", но отпустят только "как граждан Украины"
Ранее 21.08.2018 21:12 Мск Татьяна Москалькова попросила свою украинскую коллегу помочь в освобождении моряков российского судна "Норд"
Ранее 19.07.2018 10:50 Мск Украина не отпустит капитана "Норда", ему грозит до 5 лет
Ранее 18.07.2018 19:02 Мск Украина разрешила экипажу "Норда" покинуть страну
Ранее 26.06.2018 13:00 Мск Москалькова встретилась в Киеве с моряками "Норда"
Ранее 19.06.2018 15:31 Мск Украинский суд разрешил капитану "Норда" выехать в Крым
Ранее 18.05.2018 14:44 Мск Украина вернула морякам "Норда" российские паспорта
Ранее 20.04.2018 05:32 Мск Киев не предоставил бумаг по аресту судна "Норд"
Ранее 20.04.2018 00:44 Мск Члены экипажа российского судна "Норд" вернулись в Крым
Ранее 11.04.2018 14:35 Мск Капитану "Норда" выдвинули новое подозрение
Ранее 08.04.2018 12:16 Мск Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым
Ранее 08.04.2018 08:36 Мск Украинские пограничники блокировали экипаж рыболовецкого судна "Норд"
Ранее 07.04.2018 09:51 Мск На Украине назначили административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд"
Ранее 06.04.2018 19:43 Мск Херсонский суд арестовал капитана захваченного российского судна "Норд" с альтернативой залога
Ранее 06.04.2018 02:56 Мск Капитан судна "Норд" отпущен на свободу
Ранее 05.04.2018 14:14 Мск Киев допустил возвращение домой моряков захваченного судна "Норд"
Ранее 04.04.2018 20:30 Мск Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Ранее 03.04.2018 07:59 Мск Черноморский флот готов перебросить силы в Азовское море после задержания Украиной судна "Норд"
Ранее 29.03.2018 15:45 Мск Киев намерен арестовать захваченное российское судно из Крыма
Ранее 26.03.2018 21:05 Мск Собственник сейнера "Норд" назвал незаконным арест судна
Ранее 26.03.2018 19:30 Мск Украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Какое событие Вы считаете самым важным в 2018 году?

Результаты 3199

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети