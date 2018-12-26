Украина со второй попытки не смогла продать захваченное российское судно "Норд"

Украина не смогла со второй попытки продать с аукциона захваченное российское судно "Норд". Об этом стало известно из системы электронного аукциона OpenMarket. Назначенные на 26 декабря так и не состоялись,.

На покупку поступила только одна заявка, но она была отклонена по причине неуплаты гарантийного взноса. Заявленная стартовая цена - 1,47 млн гривен, она была снижена на 10% по сравнению с первой попыткой.

"Норд" был захвачен украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море. Украина выставила судно на продажу в октябре. 30 октября экипаж "Норда" был обменян на украинских моряков. Однако капитан Владимир Горбенко до сих пор удерживается на Украине, над ним идет суд. Само судно находится в Бердянске.