Патриарх Кирилл обратился ко всем поместным церквям с призывом не признавать украинских раскольников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с посланиями ко всем предстоятелям поместных православных церквей в связи с состоявшимся в Киеве объединением раскольников в "единую украинскую церковь" и усиливающимся давлением властей на каноническую УПЦ. Об этом говорится на сайте Московской патриархии.

Патриарх подчеркнул, что "раскольники как были раскольниками, так и остались вне Церкви" и составляют меньшинство среди православных Украины.Они объединились между собой, но не сделали главного – покаяния в грехе раскола и возвращения в ту Церковь, от которой отпали. Вместо этого произошла легализация раскола Константинопольским патриархатом под видом "автокефалии". А украинская власть делает все, чтобы разорвать духовную связь с РПЦ и беззаконно вмешивается в дела Церкви.

"Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь", – отметил патриарх Кирилл. Так, украинский президент Петр Порошенко не только присутствовал на "соборе", но и восседал в его президиуме, а также в нем участвовал председатель Верховной рады греко-католик Андрей Парубий.

Председательствовавший же митрополит Галльский Эммануил сидел между причащавшимся у греко-католиков Порошенко и отлученным от Церкви Михаилом Денисенко-Филаретом вместе с вообще не имеющим апостольского преемства Макарием Малетичем.

Главой же "единой церкви" стал Сергей Думенко, который, как отметил патриарх, "все свои псевдохиротонии и даже "монашеский постриг" с именем Епифаний получил от рук изверженного из сана и анафематствованного Филарета Денисенко".

Предстоятель РПЦ напомнил, что в 2016 году в присутствии предстоятелей православных церквей Константинопольский патриарх Варфоломей обещал не предпринимать никаких действий на Украине против УПЦ, однако нарушил обещание.

Патриарх Кирилл призвал "не признавать результаты состоявшегося в Киеве незаконного сборища раскольников", "не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение".

Как сообщало ранее Накануне.RU, Синод УПЦ признал "единую незалежную церковь" объединением раскольников. Ни одна поместная церковь действия Фанара не поддержала. Патриарх же неделю назад обращался к мировым лидерам в связи с давлением на каноническую УПЦ.

Петр Порошенко в президиуме собрания раскольников